Украинская армия перебросила в Рубежное 15 гаубиц «Гвоздика»

Этот факт подтверждается в отчете ОБСЕ. Фото: Штаб ООС (архив)

Украинские вооруженные формирования перебросили в Рубежное, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса, 15 гаубиц «Гвоздика». Об этом заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 15 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» из состава самоходного артиллерийского дивизиона 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, - заявили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что этот факт подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 марта.

- Размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, - напомнили в Народной милиции.

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