В ДНР начали штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса ОСАГО (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции уполномочены штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР.

- Сотрудники ГАИ с сегодняшнего дня уполномочены привлекать к административной ответственности водителей, которые управляют транспортным средством без оформленного страхового полиса. Сумма штрафов в данном случае – 500 рублей, - заявили в пресс-службе. - Мы выполняем нормы закона. Какую-то отсрочку делать на неделю, на месяц мы не имеем права

Напомним, в ДНР водители должны оформить полис ОСАГО. В страховой компании «Хатхор» призвали автомобилистов не затягивать с оформлением полиса, а в случае его наличия – иметь документ при себе, чтобы предъявить сотрудникам ГАИ. По последним данным, полисы ОСАГО оформили больше 120 тысяч автомобилистов.

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