ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:29:59+03:00

ОСАГО – это вид страхования, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 августа услуга по оформлению страхового полиса ОСАГО доступна в отделениях «Почты Донбасса»

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С 1 августа в 33 отделениях «Почты Донбасса» жители ДНР могут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

— С 1 августа 2020 года ГП «Почта Донбасса» расширяет перечень предоставляемых услуг, теперь в 33 отделениях почтовой связи можно оформить договор (полис) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) страховой компании «Хатхор», — говорится в сообщении.

Для заключения договора с собой нужно иметь оригиналы и копии следующих документов:

— документ, удостоверяющий личность;

— ИНН;

— документ о регистрации транспортного средства;

— водительское удостоверение страхователя;

— копии водительских удостоверений всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

В случае, если страхователь не является владельцем транспортного средства, то он должен предъявить копию паспорта и ИНН хозяина автомобиля или действующую доверенность.

— Количество отделений почтовой связи по предоставлению услуги заключения договора ОСАГО будет увеличиваться, и в сентябре 2020 года составит более 150 отделений. Каждый житель и гость Республики сможет оформить полис ОСАГО рядом с домом или офисом, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, на официальном сайте компании «Хатхор» есть специальный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать страховую премию. Он доступен по ссылке. http://xn--80a2aggnc.xn--p1ai/calc.php

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ИСТОЧНИК KP.RU