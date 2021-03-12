Статус участника боевых действий в Донбассе получили больше 400 военнослужащих ДНР

Бойцы не просто заслужили эти удостоверения, а по праву завоевали их (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 400 защитников Донецкой Народной Республики получили удостоверение участника боевых действий. Об этом на встрече с Главой Республики Денисом Пушилиным сообщил военный комиссар ДНР, полковник Александр Мальковский.

- Выдали более 400 удостоверений. Комиссия продолжает активно работать, потому как количество обращений растет, - рассказал он.

По словам начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сейчас удостоверения УБД выдают бывшим военным, раненым в боях или тем, кто причислен к незащищенным категориям населения, а также семьям погибших бойцов. Но в скором времени соответствующий статус смогут получить и действующие военнослужащие Республики.

- Это процедура более сложная. В каждом подразделении будет создана комиссия, которая целенаправленно займется подготовкой документов для оформления удостоверений военнослужащим, - заявил он.

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