Статус участника боевых действий в Донбассе получили больше 400 военнослужащих ДНР

Бойцы не просто заслужили эти удостоверения, а по праву завоевали их (архивное фото)
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Более 400 защитников Донецкой Народной Республики получили удостоверение участника боевых действий. Об этом на встрече с Главой Республики Денисом Пушилиным сообщил военный комиссар ДНР, полковник Александр Мальковский.
- Выдали более 400 удостоверений. Комиссия продолжает активно работать, потому как количество обращений растет, - рассказал он.
По словам начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сейчас удостоверения УБД выдают бывшим военным, раненым в боях или тем, кто причислен к незащищенным категориям населения, а также семьям погибших бойцов. Но в скором времени соответствующий статус смогут получить и действующие военнослужащие Республики.
- Это процедура более сложная. В каждом подразделении будет создана комиссия, которая целенаправленно займется подготовкой документов для оформления удостоверений военнослужащим, - заявил он.
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