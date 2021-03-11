Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Леонида Кравчука. Фото: ЛИЦ

Глава украинской делегации в Контактной группе еще раз подтвердил, что Украина готовится к эскалации конфликта. Об этом сегодня сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Леонид Кравчук заявил, что на заседании Контактной группы украинская делегация представит некий новый «сценарий» по урегулированию конфликта в Донбассе. Что это за «сценарий», не знает никто. Но с учетом предыдущих «мирных» предложений Украины, начиная с «Плана шагов», который на 75 процентов противоречит Минским соглашениям, не сложно догадаться, что Донбассу от него ничего хорошего ждать не приходится, - говорит Владислав Дейнего.

Кравчук поощряет рост агрессии, призывая в своих многочисленных заявлениях к эскалации и отказу от режима прекращения огня.

- Вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым сценарием, и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта, и свой фактический отказ от выполнения Минских соглашений,- подчеркнул глава МИД ЛНР.

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