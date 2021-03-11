Украинские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Троицкого. Фото: ОБСЕ

Украинские боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе Троицкого. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Для недопущения обнаружения военной техники в Троицком командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА ОБСЕ в этом районе, в результате в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия, что не позволило зафиксировать нарушения противника, - говорится в сообщении.

Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга. Этот факт подтверждается отчетом ОБСЕ от 10 марта 2021 года.

Народная милиция уже неоднократно сообщала, что украинские боевики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников миссии ОБСЕ в зоне проведения операции объединенных сил.

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