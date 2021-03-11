«Новый план» по урегулированию конфликта в Донбассе, который готовят Франция и Германия, будет носить только рекомендательный характер

Мария Ковшарь указала на желание Киева исключить Республики из процесса урегулирования. Фото: ЛИЦ

Спикер украинской делегации в Контактной группе Арестович высказался о неком «новом плане», который якобы разрабатывают в «нормандском формате» Франция и Германия.

- Такие заявления украинских представителей хоть и не соответствуют действительности, но не удивляют. На переговорах в Контактной группе Украина уже после достижения совместной договоренности о разработке Дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями неоднократно пыталась эту договоренность нарушить и перенести такую работу в нормандский формат, чтобы исключить Республики из процесса урегулирования, - сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

По ее словам, на подобные заявления украинским представителям однозначный ответ дали Россия и ОБСЕ: единственный формат, в котором Киевом и Республиками может быть разработана и согласована Дорожная карта - Минская Контактная группа, а страны «нормандской четверки» готовят только рекомендации по выходу из тупика, в который завела переговорный процесс Украина.

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