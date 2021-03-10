В ДНР объяснили, чем вызвано появление фейка о подготовке Россией провокации в Донбассе

Украина демонстративно стягивает к передовой наступательную технику и вооружение. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ по полной готовятся к наступлению в Донбассе. Одновременно на украинских информационных ресурсах разгоняется фейк о том, что Россия готовит провокацию с целью ввести миротворцев.

- Это свидетельствует, что Украина пытается оправдать готовящееся наступление на Донбасс. А также предотвратить российское военное вмешательство и ввод миротворческих сил для защиты жителей Донбасса, многие из которых уже стали гражданами Российской Федерации. Другими словами, ВСУ как бы пытаются действовать на опережение, чем лишний раз подтверждают свои намерения к эскалации конфликта, - написал на своей странице в соцсети заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он считает, что Киев не понимает - Россия в любом случае придет на помощь, другой альтернативы у нее нет по ряду причин.

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