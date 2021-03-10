В ДНР считают, что новый план Украины по урегулированию конфликта - это шантаж Донбасса

Наталья Никонорова считает, что Киеву нужно предметно и добросовестно работать в ТКГ. Фото: МИД ДНР

Украинская сторона в Контактной группе идет по пути угроз и шантажа. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в ТКГ, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Киев предложит некий новый мирный план урегулирования. А в случае, если ДНР и ЛНР откажутся его принимать, Украина будет вынуждена «отвечать на их действия зеркально».

- Украинские представители вместо того, чтобы предметно и добросовестно работать на мирной площадке по урегулированию конфликта в Донбассе, решили напрямую шантажировать республики. О «варианте мирного сценария», который Киев предложит в Контактной группе, мы слышим впервые. При этом господин Кравчук заявляет открыто: если Донбасс не примет «новый сценарий», нам устроят военный сценарий, – отметила Никонорова.

Она напомнила, что это далеко не первый «мирный план», о котором говорили украинские власти за годы Минского процесса. К примеру, представленный в прошлом году «план шагов» противоречил Минским соглашениям и фактически предлагал Донбассу сдаться без каких-либо компромиссов.

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