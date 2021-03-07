«Украина готовится к войне»: Глава ДНР прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

В прямом эфире политического ток-шоу «Соловьев LIVE» Денис Пушилин дал свою оценку происходящему. Фото: denis-pushilin.ru

Обстановка в Донбассе накаляется с каждым днем, и судя по многим признакам, Украина готовится к полномасштабной войне. Об этом Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в прямом эфире политического ток-шоу «Соловьев LIVE».

- Обстрелы возобновились, уже прилетают «Грады». С 2018 года мы этого не фиксировали. Эшелоны техники движутся к линии соприкосновения. Если технику стягивают, если оружие заряжено – оно будет стрелять, - убежден руководитель Республики.

Противник стягивает к линии фронта тяжелое вооружение. Фото: штаб «ООС»

По его словам, такое количество снарядов, которое выпустили с украинской стороны по территории ДНР в этом году, катастрофично. С начала февраля ранено уже четверо мирных жителей, вчера погиб еще один военнослужащий Народной милиции.

Денис Пушилин подчеркнул - сдерживать защитников Республики от ответной реакции руководство не будет.

- Подавлять огневые точки будем. Мы до последнего пытались все это вынести на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано. У них сейчас установка блокировать любые подвижки. Это очередной признак того, что они готовятся к войне, – подчеркнул глава государства.

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