«Жители спрятались в подвалах»: Украинская армия обстреливает Золотое, ранен защитник ЛНР

Украинские военные ведут огонь по жилым домам и школе Михайловки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 10 марта, днем начался бой в районе Михайловки (Золотое-5). Ранение получил защитник ЛНР. Об этом на своей странице в соцсети сообщил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Противник применяет тяжелое, а также стрелковое вооружение и гранатометы. Местные жители спустились в подвалы. Люди говорят, что много пуль рикошетит от стен домов. В зоне обстрела находится действующая школа, - рассказал эксперт.

Он также добавил, что по информации от достоверного источника, среди военнослужащих Народной милиции ЛНР есть раненый. Ему оказана помощь, состояние стабильное, на данный момент угрозы жизни нет.

Напомним, что вчера ВСУ усилили обстрелы ЛНР, были использованы 120-миллиметровые минометы.

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Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР (подробнее)