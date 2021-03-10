Боевики 92-й бригады ВСУ обстреляли Калиново из 120-миллиметровых минометов

Боевики 92-й бригады дважды открывали огонь из 120-мм минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

9 марта киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, при обстрелах использовались 120-мм минометы. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

На Попаснянском направлении военнослужащие 59-й бригады с позиций в районе села Троицкое обстреляли поселок Калиново из автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия.

Боевики 92-й бригады дважды обстреляли район Калиново из 120-мм минометов и станкового гранатомета. Позже с направления села Катериновка они открыли огонь по поселку Молодежное из АГС и станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Стоит отметить, что 9 марта украинские военные значительно усилили обстрелы ЛНР по сравнению с предыдущими днями.

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