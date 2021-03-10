Украинская армия сосредоточилась на обстрелах Донецка из крупнокалиберных минометов

По селу Веселое на окраине Донецка выпустили 22 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В минувшие сутки, 9 марта, украинская армия сосредоточилась на обстрелах пригородов Донецка. В ход пошли крупнокалиберные минометы. По информации Народной милиции ДНР, боевики за день пять раз нарушили действующие договоренности о прекращении огня.

На Донецком направлении ВСУ по приказу командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрия Кащенко дважды обстреляли село Веселое на северо-западе столицы. Каратели 16-го батальона с позиций в селе Водяное выпустили двенадцать 120-мм мин, а боевики 15-го батальона с позиций в Песках - 10 мин калибром 120 мм.

Стоит отметить, что эта бригада сформирована в 2015 году из территориальных батальонов обороны, состоявших из отъявленных националистов. Весной 2016-го бригада «прославилась» активными попытками прорвать оборону защитников ДНР под Донецком. А в декабре 2020-го соединение находилось на Яворовском полигоне во Львовской области. Там под руководством американских инструкторов мотопехотинцы отрабатывали тактику штурма городов.

Также 9 марта дважды под огнем украинских военных оказался поселок Старомихайловка на западе Донецка. Боевики 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады произвели три выстрела из вооружения БМП-2 и выпустили три гранаты из СПГ.

- В результате в Старомихайловке повреждены 4 дома частного сектора по улице Чкалова: осколками посечена кровля, фасады домов и хозяйственных построек, повреждена линия электропередач. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он предупредил, что и сегодня боевики 28-й бригады открыли огонь по другому донецкому поселку – Александровке.

На Горловском направлении боевики 10-й горно-штурмовой бригады вели огонь из стрелкового оружия в направлении поселка шахты имени Гагарина. Обстрелы поселка продолжаются и сегодня.

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