«В разгар застолья хозяин дома достал гранату»: От взрыва в Снежном погибли двое жителей

В разгар застолья хозяин дома достал гранату и выдернул из нее чеку. Фото: МВД ДНР

Трагически закончились пьяные посиделки в Снежном - от взрыва гранаты погибли двое мужчин, трое травмированы. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

- Накануне происшествия друзья распивали спиртные напитки. В разгар застолья 45-летний хозяин дома достал гранату и выдернул из нее чеку, - сообщили подробности в полиции.

В результате взрыва двое мужчин – 62 и 40 лет - погибли. Еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

- Действия хозяина дома квалифицируются согласно п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция статей предусматривает высшую меру наказания, - прокомментировал начальник Снежнянского горотдела МВД Владимир Царовский.

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