В Торезе пьяный отец в квартире взорвал гранату, погиб ребенок

Мужчина выдернул чеку и бросил гранату в сторону супруги и ребенка

В Торезе полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве малолетнего сына. Как отмечают в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР, ребенок погиб в результате взрыва гранаты.

Накануне трагедии между родителями возник скандал. В процессе изрядно выпивший глава семейства достал из тайника гранату. После он выдернул чеку и бросил боеприпас на диван, возле которого находились супруга с ребенком.

— В результате взрыва его малолетний сын получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении, но о состоянии матери ребенка не уточняют.

Осознав тяжесть преступления, мужчина во время дачи показаний пытался скрыть истинные обстоятельства произошедшего. Он утверждал, что граната взорвалась не по его вине. Однако правоохранители все равно установили причастность отца к смерти ребенка. Теперь ему грозит высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свобода или смертной казни.