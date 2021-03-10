Стало известно, насколько в июле вырастут пенсии в республиках Донбасса

Минимальная пенсия у пожилых жителей республик вырастет до 6570 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсии в ЛНР с 1 июля вырастут на 17 процентов, а размер минимальной пенсии превысит 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева.

- Правительство 5 марта приняло постановление «Об увеличении размера пенсионных выплат». Повышение будет проведено с 1 июля на 17%. Минимальная пенсия вырастет до 6570,72 рубля, - рассказала она.

Увеличение коснется получателей гражданских пенсий. Также прибавка будет у пенсионеров силовых структур, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года. Повышение пенсии распространяется и на нетрудоспособных членов семей, которые получают пенсию по потере кормильца.

Аналогичный рост пенсий ожидается и в ДНР.

Напомним, с января в республиках Донбасса размер пенсионных выплат вырос на 17%, минимальный размер пенсии сейчас составляет 5616 рублей. Ожидается, что пенсии в ДНР и ЛНР вырастут до уровня Ростовской области в январе 2022 года. А к 2023 году минимальная пенсия будет превышать прожиточный минимум.

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