Донецкий волонтер Андрей Лысенко: «Люди верят, что Россия не оставит Донбасс в беде»

Порой, кроме волонтера, этим старикам помочь больше некому Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Донецкий волонтер Андрей Лысенко не нуждается в представлении. Особенно он известен жителям тех самых окраин Республики, где под обстрелами ВСУ уже семь лет выживают мирные жители. Андрей помогает мирным в «красных зонах», возит им продуктовые наборы, помогает старикам купить уголь, дрова, лекарства, порой являясь единственным связующим звеном с относительно тихим центром.

- Ты ездишь и сейчас, когда день и ночь Украина «роняет шкафы», а в сводках снова появились убитые и раненые снарядами ВСУ? – интересуюсь я.

- Да, непременно. Исключений и выходных у меня нет, ведь люди ждут помощи, надеются на меня, - признается Андрей. - Как можно их подвести? Вчера побывали в селе Веселом возле Октябрьского, привезли продукты старикам. Сейчас к тому же со мной часто ездит украинский адвокат Татьяна Монтян, которая своими глазами видит, как выживают дончане. Нам вчера повезло – было тихо. А накануне творилось что-то страшное, сегодня там тоже неспокойно, люди мне оттуда пишут: «Жесть. Дети дрожат. Снова спускаемся в подвалы». Да и вообще, Украина активизировалась по всем направления, лупит из тяжелой артиллерии. Похоже, готовится к прорыву.

- Как люди, ведь многие вернулись?

- Вернулись, даже на совершенно разбитой улице Стратонавтов (находится под донецким аэропортом – автор) появились люди. Многие восстанавливают жилье, пытаются начать работать. И, знаешь, народ так измотан этим подвешенным состоянием и 7-летним противостоянием, что говорит: «Да скорее бы уже началось, пусть лучше раз врежут Украине как следует, чем такая мука». Люди верят, в конечном счете, что Россия Донбасс не оставит.

При этом, отовсюду поступают тревожные сведения, что Украина стягивает вооружение к нашим границам. И это совсем не похоже на очередную ротацию.

Ранее под вражескими обстрелами погибли трое защитников Республики, еще один военнослужащий ранен, а 6 марта получил осколочное ранение 26-летний мирный житель Старомихайловки.

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