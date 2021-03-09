Генпрокуратура ДНР возбудила 15 уголовных дел по факту обстрелов Старомихайловки 8 марта

Боевики, замешанные в обстреле Старомихайловки, обвиняются в совершении террористических актов. Фото: архив представительства ЛНР в СЦКК

Генеральная прокуратура ДНР возбудила 15 уголовных дел против боевиков ВСУ, которые замешаны в обстреле поселка Старомихайловка 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что к ответственности планируется привлечь командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также его подчиненных военнослужащих. Все они обвиняются в совершении террористических актов.

Напомним, что жилой сектор Старомихайловки пострадал от обстрелов ВСУ. В результате была оборвана линия электропередач, так что целая улица осталась без электроснабжения. Также повреждения получили 11 жилых домов. Преимущественно пострадала кровля зданий. По факту обстрелов прокуратурой проводятся следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК: «Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется с каждым днем»

Украинская сторона обстрелами препятствует проведению ремонтных работ в Старомихайловке (подробнее)