СЦКК: «Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется с каждым днем»

Старомихайловка уже вторые сутки находится под обстрелом со стороны Украины. Фото: пресс-центр штаба ООС

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня доложили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется с каждым днем. В том числе это связано с обстановкой в Старомихайловке, где уже пару дней не прекращаются обстрелы.

— Второй день подряд противник ведет прицельный огонь по населенному пункту Старомихайловка, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка, — говорится в сообщении.

Кроме того, в СЦКК добавили, что сотрудниками Региональной энергопоставляющей компании в Старомихайловке должны были проводиться ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии электропередач. Украинская сторона конфликта была в курсе этого. Она дала письменные гарантии безопасности на период с 18 февраля по 15 марта, которые так и не сдержала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики Украины атаковали северную окраину Донецка

Они открыли минометный огонь по направлению села Веселое (подробнее)