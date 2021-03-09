Боевики Украины атаковали северную окраину Донецка

Информация о разрешениях и повреждении инфраструктуры не поступала. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Сегодня, 9 марта. В середине дня вооруженные формирования Украины атаковали северный пригород Донецка. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По направлению села Веселое было выпущено 12 боеприпасов из крупнокалиберного миномета. Боевики вели огонь с позиций у населенного пункта Водяное, что находится на подконтрольной им территории.

Уточняется, что это был не первый за сутки обстрел. Ранее утром боевики также открыли огонь по поселку шахты Гагарина и Старомихайловке, где ранее было повреждено 11 жилых домов.

Напомним, что в Донбассе сейчас наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Кроме поврежденных домов в Старомихайловке, на прошлой неделе боевики ВСУ также использовали Град-П. Вооружение применялось впервые за три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СЦКК сообщили о последствиях украинского обстрела жилого сектора ДНР

В результате обстрелов жители в Старомихайловке остались без крыши над головой (подробнее)