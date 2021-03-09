В СЦКК сообщили о последствиях украинского обстрела жилого сектора ДНР

Огнем ВСУ были повреждена 11 домов и линия электропередач Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В минувшие сутки вооруженные формирования Украины трижды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республике. Прилеты снарядов были в жилом секторе, есть повреждения жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Старомихайловка, Ленинское, Саханка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 47 единиц, — говорится в сообщении.

Уточняется, что противник применял крупнокалиберные минометы 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

В результате огнем ВСУ были повреждены 11 домов и линия электропередач в Старомихайловке. Преимущественно пострадала кровля зданий, их жители в буквальном смысле в минусовую температуру практически остались без крыш над головами.

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