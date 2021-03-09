Легкоатлеты из ДНР завоевали 13 медалей в Ростовской области

В делегации ДНР было 20 спортсменов. Фото: Минмолспорт ДНР

Команда спортсменов из Донецкой Народной Республики успешно выступили на соревнованиях по прыжкам на призы Олимпийского чемпиона Андрея Сильнова в городе Шахты Ростовской области. Из России они привезли 13 медалей. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

— В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из городов Ростовской области, Луганской Народной Республики, а также спортивная делегации из 20 спортсменов из Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Программа соревнований включала в себя в основном прыжковые виды легкой атлетики – прыжки в длину, тройным, в высоту и с шестом, а также был включен в программу спринтерский бег на 60 метров.

Из 13 медалей спортсмены из ДНР завоевали восемь золотых и пять серебряных наград. Также спортсмен Виталий Ожегов выполнил норматив на звание Мастера спорта ДНР в прыжках с шестом.

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