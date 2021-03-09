Донецк встретил весну модным показом в Донбасс Опере

Коллекция Ирины Радыш "Розовая шубка" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Представление «Классика и мода», которое состоялось 8 марта в Донбасс Опере, собрало немало зрителей. Похоже, это становится еще одной донецкой традицией встречать весну показом модных коллекций донецких дизайнеров.

Театральные костюмы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция итальянских платьев Ирины Мальцевой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для дончанок это был настоящий праздник Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция итальянских платьев Ирины Мальцевой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В этот раз свои творения представили дизайнеры Ирина Радыш (коллекции «Розовая шубка» и «Туманный Альбион»), Светлана Борисова (коллекция «Сафари») и Ирина Мальцева (коллекция итальянских платьев).

Для Ирины Мальцевой этот показ стал дебютом, на котором она представила дончанам нежные, легкие платья из натуральных тканей.

Модницам хорошо знаком почерк Радыш, его не спутаешь ни с чьим другим. Это элегантность, отсутствие вычурности, качественные ткани (преимущественно светлых оттенков) и женственность линий.

Коллекция Ирины Радыш "Розовая шубка" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция Ирины Радыш "Розовая шубка" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция Ирины Радыш "Розовая шубка" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция Ирины Радыш "Туманный Альбион" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция Ирины Радыш "Туманный Альбион" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дефиле проходило в сопровождении камерного оркестра Донбасс Оперы, а между показами зрителям подарили свои вокальные номера лучшие солисты театра. Также были продемонстрированы театральные костюмы и коллекция вечерних платьев от центра медиапроектов «Звезда».

Стиль милитари в своей коллекции "Сафари" продемонстрировала Светлана Борисова – подчеркнутая сексуальность и одновременно строгость в комбинезонах, рубашках и летящих кокетках плащей.

Коллекция Светланы Борисовой "Сафари" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция вечерних платьев от центра медиапроектов «Звезда» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллекция Светланы Борисовой "Сафари" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для Донецка это не просто модный показ. В условиях непрекращающихся боевых действий, это вызов, протест против зла и уныния, это заявка на жизнь.

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