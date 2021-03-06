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Масленица в Донецке 2021: В парке Щербакова состоится фестиваль с бесплатными блинами и конкурсами

Масленица в Донецке 2021 будет вкусной и веселой
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Чучело зимы сделают работники «Зеленстроя» за два дня. Для этого они заготовили несколько лафетов камыша на городских прудах

Чучело зимы сделают работники «Зеленстроя» за два дня. Для этого они заготовили несколько лафетов камыша на городских прудах

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Масленица в Донецке 2021 не за горами. 14 марта в столице Республики в парке им. Щербакова состоится полюбившийся дончанам фестиваль «Шуми, Масленица!». Начало – в полдень. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

В центре площади парка, перед главной сценой, по традиции будет установлен «ледяной» столб с призами. Каждый желающий сможет попробовать покорить его.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поблизости на «Богатырской поляне» будут проходить конкурсы, спортивные состязания. Посетители смогут посоревноваться в поднятии гирь, перетягивании каната, перепиливании бревен и армреслинге.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Не останутся без развлечений и малыши - в это же время на танцплощадке «Вечерние ритмы» будет конкурсно-развлекательная программа с эстафетами, частушками и танцами. Ребятишек порадуют герои из мультфильмов.

Детвору порадуют сладкие солнышки

Детвору порадуют сладкие солнышки

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На празднике сладкие блины будут не только продавать, но и угощать ими. В парке Щербакова организуют две ярмарки. На одной будут предлагать мед, на второй - изделия из стекла, народных промыслов, имбирные пряники, сувениры. Пройдет и выставка-продажа кованых изделий. Для желающих народные умельцы проведут мастер-классы по изготовлению самого чучела Масленицы.

У каскадного фонтана можно будет сфотографироваться возле тематических артобъектов. Взрослые смогут совершить увлекательные конные прогулки, детей будут катать на пони по набережной парка.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На главной сцене состоится театрализованная концертная программа «Шуми, Масленица!» с участием творческих коллективов учреждений культуры города. Специальный гость – вокальный ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой академической филармонии.

Обряд сжигания чучела Масленицы начнется в 17.00. В этот раз его подожгут от специально выкованного кузнецами посоха «Солнце».

- Масленица будет вкусной и веселой. Приглашаем жителей и гостей столицы окунуться в мир праздника, тепла и весны! – говорит Алена Элиосидзе.

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