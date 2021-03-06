Масленица в Донецке 2021: В парке Щербакова состоится фестиваль с бесплатными блинами и конкурсами

Чучело зимы сделают работники «Зеленстроя» за два дня. Для этого они заготовили несколько лафетов камыша на городских прудах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Масленица в Донецке 2021 не за горами. 14 марта в столице Республики в парке им. Щербакова состоится полюбившийся дончанам фестиваль «Шуми, Масленица!». Начало – в полдень. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

В центре площади парка, перед главной сценой, по традиции будет установлен «ледяной» столб с призами. Каждый желающий сможет попробовать покорить его.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поблизости на «Богатырской поляне» будут проходить конкурсы, спортивные состязания. Посетители смогут посоревноваться в поднятии гирь, перетягивании каната, перепиливании бревен и армреслинге.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Не останутся без развлечений и малыши - в это же время на танцплощадке «Вечерние ритмы» будет конкурсно-развлекательная программа с эстафетами, частушками и танцами. Ребятишек порадуют герои из мультфильмов.

Детвору порадуют сладкие солнышки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На празднике сладкие блины будут не только продавать, но и угощать ими. В парке Щербакова организуют две ярмарки. На одной будут предлагать мед, на второй - изделия из стекла, народных промыслов, имбирные пряники, сувениры. Пройдет и выставка-продажа кованых изделий. Для желающих народные умельцы проведут мастер-классы по изготовлению самого чучела Масленицы.

У каскадного фонтана можно будет сфотографироваться возле тематических артобъектов. Взрослые смогут совершить увлекательные конные прогулки, детей будут катать на пони по набережной парка.

В парке каждый сможет найти себе развлечение по душе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На главной сцене состоится театрализованная концертная программа «Шуми, Масленица!» с участием творческих коллективов учреждений культуры города. Специальный гость – вокальный ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой академической филармонии.

Обряд сжигания чучела Масленицы начнется в 17.00. В этот раз его подожгут от специально выкованного кузнецами посоха «Солнце».

- Масленица будет вкусной и веселой. Приглашаем жителей и гостей столицы окунуться в мир праздника, тепла и весны! – говорит Алена Элиосидзе.

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