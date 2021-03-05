Погода в Донецке: 6 марта в первой половине дня ожидается снег с дождем

6 марта в Донецке на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной Фото: Михаил ПАТЛИС

Вечером 6 марта в Донецке на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной, но возможны прояснения. По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня будет идти снег с дождем, а ближе к вечеру осадки прекратятся.

Температура воздуха на протяжении дня будет оставаться примерно в одном диапазоне. Утром 0 градусов, днем -1 градус, а вечером резко похолодает до -4 градусов. При этом синоптики обещают сильные порывы ветра. Скорость воздушных потоков будет достигать 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 6 марта почитается память преподобного Тимофея, пустынника. Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде на весну судили и по ветрам. Если в этот день были теплые ветры, то и весна будет теплой.

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