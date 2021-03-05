Глава ДНР Денис Пушилин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Каждый год мы встречаем этот весенний праздник с радостным настроением. Ведь для нас, мужчин, это повод вновь и вновь выразить вам чувства глубокого уважения, признательности и восхищения. С вами связаны все самые светлые стороны нашей жизни. Вы вдохновляете нас на славные и большие дела, на покорение самых крутых вершин и преодоление любых трудностей. Ваша поддержка делает нас стократ сильнее и успешнее!

Дорогие женщины! Вы наделены бесценными сокровищами – добротой, мудростью и щедростью души. Вы храните семейный очаг, развиваетесь профессионально и остаетесь при этом самыми неотразимыми! Вы обладаете удивительной внутренней силой, которая позволяет вам справиться с любым делом. Вы способны достичь невероятных целей и сохранить при этом женственность, обаяние и красоту. Благодаря вашей мудрости находят решение самые сложные задачи. Вы не боитесь брать на себя инициативу и ответственность и всегда нацелены на результат.

Вы проявляете себя наилучшим образом во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Но особые слова благодарности я хочу сегодня сказать женщинам-военнослужащим, которые наравне с мужчинами защищают Донецкую Народную Республику.

Милые женщины! Спасибо вам за то, что вы так щедро дарите нам свое душевное тепло. Спасибо за каждый день, который с вами становится ярче!

Глава ДНР Денис Пушилин