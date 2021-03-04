ВСУ обстреляли станцию «Донецк – Северный» из реактивной установки «Град-П»

Огонь по жилому району вели с позиций 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Фото: dnr-sckk.ru

Стало известно, что сегодня утром ВСУ при обстреле северного пригорода Донецка применили переносную реактивную установку «Град-П». Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии многоэтажного дома №14 по улице Привокзальная, - говорится в сообщении.

Повреждения образовались в результате разрыва боеприпаса, выпущенного из реактивной установки 9П-132 Град-П «Партизан». Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Народной милиции ДНР, огонь вели со стороны Опытного с позиций 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Стоит отметить, что последний раз РСЗО применялось 16 мая 2018 года при обстреле Ясиноватой.

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