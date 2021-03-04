В Амвросиевском районе спасли рыбака, который провалился под лед

Рыбаки продолжают выходить на подтаявший лед. Фото: МЧС ДНР

3 марта в Амвросиевском районе спасли 29-летнего мужчину, который провалился под лед во время рыбалки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

- Происшествие случилось на центральном водоеме поселка Войковский. Провалившегося под лед рыбака вытащил на берег местный житель до прибытия спасателей, - сказали в МЧС.

Спасатели приняли меры по защите пострадавшего от переохлаждения, его госпитализировали в больницу Амвросиевки.

В МЧС отметили, что с начала года на водных объектах Республики погибли 10 человек, из них один ребенок. Последний несчастный случай произошел 27 февраля 2021 года в Кировском районе Макеевки на водоеме «Горячий».

Сейчас в спасательном ведомстве настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на водоемы, не подвергать свою жизнь опасности ради азарта и улова. Родителям не рекомендуется отпускать детей на водоемы без сопровождения взрослых.

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