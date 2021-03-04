Спасатели ЛНР вытащили из пруда тонущую школьницу, которая едва держалась за кромку льда

Трагедия случилась на пруду Орловый-1 в поселке Васильевка. Фото: МЧС ЛНР

В водоеме Алчевска 2 марта утонула 12-летняя школьница, а ее подругу спасли сотрудники МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Трагедия случилась на пруду Орловый-1 в поселке Васильевка. Двое мужчин, которые стали очевидцами происшествия, сообщили прибывшим через 10 минут после вызова спасателям, что одна девочка ушла под лед, а вторая еле держится за кромку.

- Место безлюдное, и мужчины оказались здесь совершенно случайно. Один из них кормил собак и услышал крики. Поняв, что сам не справится, вышел на дорогу и начал тормозить мимо проезжающие машины. Водитель микроавтобуса Андрей Цепов откликнулся, не раздумывая. Мужчины соорудили из досок настил, но вес, отсутствие специальных средств и хрупкий, как стекло, лед не позволили добраться к тонущим, - отметили в МЧС.

Спасатели, надев жилеты, подползли к школьнице, бросили спасательный круг и с помощью веревки достали девочку из воды, сняли мокрую верхнюю одежду, укутали в бушлат. Не дожидаясь приезда скорой помощи, водитель микроавтобуса отвез пострадавшую в больницу Алчевска. Сейчас нет угрозы ее жизни.

Тем временем, сотрудники МЧС достали из водоема тело второй школьницы.

В спасательном ведомстве призвали родителей, чтобы не оставляли без присмотра своих детей.

- Интересуйтесь, куда они пошли и с кем проводят время. Беспечные игры на тонком льду заканчиваются трагически, - сказали в МЧС.

Там обратили внимание на неустойчивый характер погоды. Отрицательные температуры ночью, а днем воздух прогревается до 5-8 градусов тепла. Водоемы остаются под покровом льда, и некоторые дети начали пробовать его на прочность, что может привести к трагедии.

- Сейчас выходить на лед и переходить водоемы крайне опасно. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%, - подчеркнули в МЧС.

Но если человек провалился под лед, то ему нельзя паниковать и делать резкие движения. Нужно дышать как можно глубже и медленнее. Раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение. Потом попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

- Выбравшись из полыньи, откатывайтесь. Затем ползите в ту сторону, откуда шли - лед здесь уже проверен на прочность, - дали советы в спасательном ведомстве.

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