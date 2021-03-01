Психотерапевт и обладатель многих регалий в этой отрасли, а также эксперт «КП» к.м.н. Виктор Смирненко рассказал о том, как пришел в профессию, что она ему дала, и в чем он разуверился навсегда.Далее – его рассказ от первого лица.Я выбрал профессию по совету отца, который тогда занимал пост в облздраве. Он не хотел, чтобы я шел в «большую психиатрию», видел конвульсии, приступы и т.д. Похлопотал, и меня устроили в «легкое» отделение областного психиатрического диспансера.Здесь лечились люди с депрессивными состояниями, неврозами, анорексией (утратой чувства голода из – за гормонального сбоя или неврологических заболеваний – Ред.). В общем, почти здоровые люди, которым хотелось помочь.В первый день пытался накормить больныхЭто были голодные 90 – е. Хорошо, если на обед была каша «Артек» на воде. Меня взяли на утренний обход, я умно поправлял очки и старался не отводить взгляд от смотрящих с мольбой пациентов. Про анамнез и детали истории болезни почти не слушал.« Они же голодные!» - в отчаянии подумал я под водопад из терминов по отношения к конкретным людям.В перерыв помчался на трамвае к местному сторожу дачного кооператива. За чекушку нарвал ведро яблок, по пути купил хлеба. С гордым видом разнес по палатам.Эх, гордость, это самый большой грех в нашем деле. Когда приходится с ней проститься, то разум заполоняет обида. И с этим тоже нужно справиться, иначе грош тебе, как врачу.- Доктор, а бутылочку к яблочкам не принесли? – прохрипел пациент с койки. – А то не идет кислятина… Поднеси хоть чуть, пол помою!В это время в дверях стоял мой заведующий. Надменно, снисходительно и уничижительно (все слилось), он смотрел на меня.Сделать со мной он ничего не мог. По отчетам – больные сытые. Ну кинулся их кормить полоумный молодой доктор, его бы уволить! Да у него же папа…День рождения – самый важный праздникНо подкармливать больных я не перестал. Мама, потрясенная рассказом о голодных пациентах, готовила пюре из картошки, иногда сырники. Мне тогда запомнился рецепт – чем больше яиц в тесте, тем меньше расход подсолнечного масла и наоборот.Не смотря на то, что отец занимал должность в облздраве, жили мы скромно. Мама занималась репетиторством по фортепиано, отец помогал своей первой жене и платил алименты на двоих моих сводных сестер.Но он дал мне главное – старт в профессию, о которой я мечтал.Моя первая пациентка была бабушка лет 60 – ти. Без жалоб, нытья, но с растерянным взглядом. Надежду Ивановну отправили из дома престарелых, потому что отказалась кушать. Ее диагноз старость и прогрессирующий синдром Альцгеймера. Ей нужны были не врачи, а помощь и сочувствие родных.Но мне хотелось достучаться до ее разума. Путем запросов выяснил, что Надежда Ивановна – круглая сирота. Девочку нашли на вокзале в Волновахе. В детдоме примерно определили возраст в четыре – пять лет. В паспорте написали дату рождения – 1 января 1930 года. Родственников не нашли, хоть и объявления рассылали по всему СССР.Надежда Ивановна почему – то была уверена, что у нее есть мама, которая оставила ее в зале ожидания и ушла ненадолго.И что ее День рождения – он особенный. А не общий новогодний утренник, как ее убеждали воспитатели.В нашем отделении она не ела, только плакала. Ситуация становилась критичной. Еще немного, и пришлось бы применять принудительное кормление.Однажды я пошел на рискованный прием малой психиатрии. Зашел в палату к Надежде Ивановне с тортиком и уверенно заявил, что точно выяснил ее дату рождения – не 1 января, а 1 октября (Это было как раз в этот день!). И нужно праздновать!Видели бы вы глаза бабушки Нади…- А маму мою найдете? – Спросила она у меня, когда я, гордо расправив плечи, уже закрывал дверь. Ответа у меня не было.Да, гордость – это большой грех в нашем деле. Это мой урок номер два.Отчаяние бывает разнымСамое тяжелое в практике психотерапевта – это работа с родственниками, которые потеряли близких. Если к нам попадала мама, у которой ушел в мир иной ребенок, я молился, чтобы она не была моим пациентом. Да, малодушничал!Но именно после моих отчаянных молитв истории этих больных лихо кидались на мой стол нашей медсестрой.Ведь проще всего подобрать пациенту «правильные таблеточки». Да, во многом терапия нужна, в том числе андидепрессантами, нейролептиками. Но что будет делать этот человек, когда в аптеке их вдруг не окажется?Научить жить заново, как учат малышей первому шагу – вот задача для психолога и психотерапевта.- Ты пойми, - говорил мне отец. – Как только начнешь принимать близко к сердцу проблемы пациентов – тебе конец! Эмоциональное выгорание – это самое страшное в нашей профессии. Страшнее только трудоголизм и алкоголизм, которые одинаково не излечимы. Держись с пациентами холодно. Так работать эффективнее. В моей практике еще ни один медик не сделал карьеру, таская больным яблоки и печалясь над их судьбой!Но я продолжал таскать и печалиться. А наградой для меня была улыбка Лены. Той самой, 35 – летней женщины, что поступила к нам в тяжелом депрессивном состоянии из – за смерти сына. Я работал с ней индивидуально, буквально по миллиметру пробираясь по тоннелю, в котором она закрылась. А помоги групповые занятия. Она увидела тех, кто тоже там, где – то в подземелье со своим горем, не меньшим, чем у нее. Но взяли лопаты и копают навстречу доктору. Который тоже роет с верой в них. Лена как – то это поняла и улыбнулась.Но на нашей «летучке» меня не хвалили, да и не надо – отец ушел на пенсию, я был просто тем, «кого некому пока заменить». Звездой стала моя коллега. Молоденькая врач, которую в клинику тоже устроили родственники.Ее пациент – сын крупного чиновника. Лежит у нас не в первый раз. Алкоголизм, склонность к суициду.- Ну, посмотри на мои часы, - говорил он коллеге. – Круто, да? Да у меня таких полно, и вообще, я могу поехать в любую точку мира, самолет могу купить, только скучно мне! Вот и бухаю…- Как собираетесь купировать состояние? - спросил у коллеги заведующий. – Вы же понимаете, это социально перспективный пациент.(В переводе это означало – папа сделает, как минимум, ремонт отделения, будет всегда на связи, и просить о помощи сыну тоже будет в любое время дня и ночи)- Я буду его пугать! – смело заявила коллега.А мы все задумались – как…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:35 школ Донецка получили электронные сообщения о минированииДетей эвакуировали, полиция проводит проверку (подробнее)