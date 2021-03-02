Плюсовая температура и снег: 3 марта погода в Донецке удивит переменчивостью

В ближайшие дни синоптики прогнозируют прохладную и ветреную погоду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

3 марта погода в столице Республики обещает быть переменчивой. Утром и днем небо затянут облака, но ближе к вечеру оно прояснится. Ночью синоптики прогнозируют снег, который закончится уже к утру.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… 4 градусов тепла. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В этот день предки вспоминали святителя Льва, папу Римского и святителя Агапита, исповедника. В давние времена говорили: «Распушилась верба - зиме нет ходу до крестьянского двора».

Птичка-овсянка слыла «вестницей скорого тепла». Хозяйки пекли овсянички - пирожки из овсяной муки. Предки старались разглядеть как можно больше указаний на близкий приход тепла, ожидая весну и возрождение всего живого в природе.

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