Обострение в Донбассе: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 40 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 40 боеприпасов. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики около 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На мариупольском направлении под обстрел попали окрестности районы Сосновского и Ленинского. Кроме того, зафиксировали взрыв в районе подконтрольного Киеву Водяного, который произошел при проведении украинскими военными инженерных работ, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов РПГ и АГС.

В предыдущие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР.

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