Погода в Донецке: 28 февраля синоптики прогнозируют дождь со снегом

Последний день зимы в Донецке выдастся пасмурным, но теплым Фото: Павел КЛОКОВ

Последний день зимы в Донецке выдастся пасмурным. На 28 февраля синоптики прогнозируют мелкий дождь со снегом на протяжении всего дня.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Вечером столбик термометра будет показывать 0 градусов. Ветер в этот день умеренный. Скорость воздушных потоков в среднем составит 3 – 9 метров в секунду, дуть будут в северо-западном направлении.

Народный прогноз погоды. 28 февраля почитается память апостола Онисима. В старину говорили, что зима с весной начинают борьбу. Кроме того, по погоду этого дня могли судить о том, какая выдастся предстоящая осень.

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