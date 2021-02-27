75-летние жители республик Донбасса пока не получат на Украине прибавку к пенсии

На Украине не хватило денег на прибавку к пенсии для стариков. Фото: Ощадбанк

Кабинет министров Украины отложил начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в сумме 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля. Документ касается и жителей ДНР и ЛНР, которые оформили украинские пенсии.

Также в незалежной отменяется норма о том, что с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Тем временем, с 1 марта на Украине проиндексируют на 11 процентов пенсии для 8 миллионов человек. В среднем выплаты вырастут на 308 гривен (800 рублей). При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен (260 рублей).

Кроме того, повышается и минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 гривен для тех, у кого длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

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