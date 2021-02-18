На Украине прогнозируют уменьшение в полтора раза пенсий у жителей республик Донбасса

Для получения украинских пенсий пожилые жители Донбасса вынуждены проходить круги ада. Фото: Мониторинговая миссия ООН

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сделала печальные прогнозы насчет будущих пенсий жителей незалежной. Она считает, что к 2030 году размеры украинских пенсий сократятся в полтора раза из-за усиления демографического кризиса.

Причина весьма прозаичная - рынок труда частично находится в тени. А действующая сейчас пенсионная система зависит от того, сколько человек на Украине работает и делает отчисления в Пенсионный фонд. При этом в стране количество пенсионеров увеличивается, а число работающих резко уменьшается. Молодежь и люди среднего возраста массово мигрируют в Россию и Европу.

10 МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ РАБОТАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

За границей работают уже 10 миллионов украинцев. Эту цифру еще два года назад называл Андрей Рева, бывший при президенте Порошенко министром соцполитики. Именно во времена властвования тандема Порошенко-Рева проблемы нехватки отчислений в Пенсионный фонд решали за счет урезания выплат пенсионерам Донбасса. Как тут не вспомнить мытарства с оформлением статуса переселенца, «черные списки СБУ» и необходимость раз в два месяца отмечаться на украинской территории. А невыплата долгов вообще стала трендом вопиющего беззакония.

Видимо, по этому пути скоро пойдет и Владимир Зеленский. Кстати, Рева уже сейчас заявляет о едва ли не катастрофическом дефиците Пенсионного фонда. Буквально на днях экс-министр соцполитики Украины сообщил, что у Киева нет денег на ежегодную индексацию пенсий с 1 марта. Мол, в незалежной может повториться прошлогодняя ситуация, когда пенсии повысили только в мае.

Но в последний момент Киеву удалось наскрести деньги. И 17 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год. В том числе на индексацию с 1 марта. При этом сумма госдотаций фонду составит 195,3 млрд гривен. Это сумасшедшая цифра – 6 млрд долларов. Столько Украина зарабатывает за три года от прокачки газа «российского агрессора» в Европу.

БОЛЬШИНСТВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОЛУЧАТ МИЗЕРНУЮ ПРИБАВКУ

Очевидно, что достаточно скоро Украина вместе с ПФУ окажутся полными банкротами. Не зря ведь Лазебная заговорила об урезании пенсий в полтора раза. Но пока пенсионеры Донбасса еще могут получать выплаты в незалежной. В том числе и проиндексированные.

Напомним, что с 1 марта на Украине собираются увеличить пенсии на сумму до 11 процентов. Прибавку обещают и жителям ДНР и ЛНР, которые оформили украинские пенсии. Индексация затронет тех, кто получает пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Однако прибавку не получат силовики, ученые и госслужащие. Их пенсии регулируются другими законами. Индексация не коснется и обладателей максимальной пенсии. А также тех, кто заработал на пенсию, размер которой меньше, чем на 11% от минимальной.

Размер индексации будет зависеть от зарплаты и стажа пенсионера. Надбавки за сверхстаж, различные доплаты при этом учитываться не будут. Повысится только расчетный размер средней зарплаты за три года. А пенсии в незалежной считаются по следующей формуле: средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%.

В Кабмине даже подсчитали, что прибавка к пенсии у жителей Украины в среднем составит около 389 гривен (около 1 тысячи рублей). При этом обладатели пенсий в размере от 9 тысяч гривен – в основном шахтеры и металлурги - могут рассчитывать на повышение в 1 тысячу гривен (2600 рублей) и более. У обычных же пенсионеров прибавка будет мизерной – в пределах 200-250 гривен.

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