Жительницу ДНР, которая помогала дончанам получать пенсии в «Ощадбанке», осудили на Украине по «террористической» статье

Ирина ездила через линию разграничения, чтобы получать для пожилых дончан украинские пенсии в «Ощадбанке». Фото: ГПСУ

Жительница Енакиево (территория ДНР) Ирина получила на Украине пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Судили женщину в подконтрольном Киеву Артемовске (переименован в Бахмут) 22 января - в день соборности незалежной. Городской суд признал Ирину виновной в «причастности к созданию террористической организации».

На самом деле вся вина женщины в том, что она помогала пожилым дончанам получать украинские пенсии в «Ощадбанке». Многие пенсионеры по состоянию здоровья не могут ездить на украинскую сторону. Вот Ирина и моталась через линию разграничения в Артемовск. А когда ее закрыли из-за пандемии, то ездила на Украину через Россию. За услуги оставляла себе определенные проценты.

Содействовала Ирине ведущий экономист территориального отделения «Ощадбанка» в Артемовске. Она находила в банковских базах сведения о тех жителях ДНР, у которых скапливались на счетах значительные суммы. Среди них оказался и военнослужащий из Горловки. По понятным причинам он не мог попасть на подконтрольную Украине территорию. А тем временем, у него сумма неполученных пенсионных выплат достигла 358 тысяч гривен (930 тысяч рублей).

В январе прошлого года Ирина сняла в банкоматах всю сумму. Хотя существует суточный лимит на получение наличности – не более 10 тысяч гривен (26 тысяч рублей). Помогла в этой операции экономист из «Ощадбанка». Женщины оставили себе оговоренный процент, а остальное Ирина отвезла ополченцу.

Данный случай и стал поводом для обвинения в причастности к «созданию террористической организации, руководству или участию в ней, а также содействию деятельности террористической организации». Именно так гласит ч. 1 ст. 258 -3 УК Украины, по которой судили Ирину.

Весьма сомнительное обвинение. Тем более, что военнослужащий ДНР по закону имеет право получать украинскую пенсию. Ведь даже осужденный на Украине уголовник не лишается пенсии и может получать выплаты через доверенного человека.

А еще жительницу ДНР привлекли к ответственности за нарушение порядка въезда и выезда с неподконтрольной территории (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины) и подделку документов (ч.4 ст.358 УК Украины).

В общем, светило Ирине большое наказание. Одна только «террористическая» статья тянет на лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ниже низшего наказали женщину за то, что во время досудебного расследования она заключила соглашение о признании виновности. А в суде объяснила, что занялась посредническими услугами потому, что у нее был низкий уровень социального обеспечения и возникли проблемы в поиске работы. Также обвиняемая назвала людей, которые причастны к подобным услугам, рассказала о схемах и алгоритме получения украинских пенсий жителями ДНР.

Суд согласился назначить Ирине условный срок наказания и освободил ее из-под стражи в зале заседания. Но вот изъятые при обыске деньги не вернул. В доход украинского государства было конфисковано 276,5 тысячи гривен, 10 тысяч долларов и 555,8 тысячи рублей (если сложить в рублях - 2 миллиона 35 тысяч). Понятно, что сумма эта - не только личные сбережения посредницы, но и чьи-то неполученные пенсии.

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