Мэр Луганска рассказал, какая средняя зарплата у жителя столицы ЛНР

В ЛНР пообещали, что с 1 января 2021 года размер средней зарплаты по стране составит 15 560 рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Размер средней заработной платы жителя Луганска увеличился на 31% и теперь составляет 18 535 рублей. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.

— Средняя заработная плата по городу выросла на 31% и по состоянию на декабрь 2020 года составила 18 тысяч 535 рублей, — рассказал Пилавов.

Кроме того, градоначальник добавил, что средняя зарплата на городских коммунальных предприятиях ниже средней. Она составляет 14 869 рублей, но это на 45.8% превышает соответствующий показатель за предыдущий год и в 2.5 раза выше уровня минимальной зарплаты.

При этом число штатных работников столичных предприятий, организаций и учреждений составляет 80 560 человек.

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