В ЛНР рассказали, как изменилось обучение в школах из-за COVID-19

24 февраля школьники ЛНР вернулись за парты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство ЛНР разрешило очное обучение в школах. 24 февраля школьники вернулись за парты, но занятия у них проходят несколько иначе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧПСК) внесла дополнительные требования по организации учебного процесса. Согласно этим правилам, нельзя допускать превышения наполняемости классов. Ученики должны соблюдать социальную дистанцию во время уроков.

Если требования ЧПСК не удается соблюсти из-за ограниченного количества мест, то школьники могут вернуться к очно-заочной форме обучения. То есть классы поделят на две группы. Для них составят разные расписания, чтобы они приходили на учебу в разные дни и не смогли пересекаться в стенах школы.

Кроме того, в школах пока запрещено проводить массовые мероприятия до улучшения эпидситуации.

С обновленными «Требованиями по организации работы общеобразовательных организаций ЛНР в 2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» можно ознакомиться на сайте Правительства.

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