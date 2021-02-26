Благодаря вакцинации «Спутником V»: Глава Минздрава ЛНР заявила о снижении количества заболевших коронавирусом

Наталия Пащенко сообщила, что вакцинация проводится бесплатно. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике уменьшилось число пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что это связанно с иммунизацией населения российской вакциной «Спутник V»

В Республику доставлена очередная партия вакцины «Спутник V», которая передана на места, и скоро начнется следующий этап прививочной компании, - говорит министр.

Она отметила, что благодаря помощи РФ иммунизация от COVID-19 населения Республики доступна на безоплатной основе.

- Я хочу выразить огромную благодарность Российской Федерации за то, что снова не оставила нас в беде и пришла на помощь братскому народу Донбасса, и теперь у нас с вами есть шанс вернуться к нормальной жизни без ограничений, - сказала Наталия Пащенко.

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