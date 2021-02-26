Коронавирус в ЛНР: За все время Covid-19 выявили у 3027 жителей

За сутки в ЛНР выявили 32 случая заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 32 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 26 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3027, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 19 человек.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2546 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 265 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Сделать бесплатную прививку теперь может каждый желающий (подробности)