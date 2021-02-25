В ЛНР доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Республике созданы все условия для свободного проведения вакцинации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганскую Народную Республику доставили вторую партию российской вакцины. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

- Сегодня прибыла вторая партия российского препарата «Спутник V», - сообщил он.

Сделать бесплатную прививку теперь сможет каждый желающий. Такую возможность для Республики обеспечила поддержка со стороны РФ.

- Благодаря помощи Российской Федерации вакцинирование от коронавирусной инфекции будет доступно не только для граждан, которые находятся в зоне риска, но и для всех жителей Республики в возрасте от 18 лет, - сказал глава ЛНР.

Леонид Пасечник также отметил, что за счет Республики были закуплены ИФА-тесты. Их используют для проверки на антитела к COVID-19, которую необходимо пройти перед вакцинацией.

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