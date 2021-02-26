В ДНР заявили о гибели военнослужащего в результате украинского обстрела

На юге Республики, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, погиб военнослужащий ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

- С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении Народной милиции Республики.

Отмечается, что в связи с гибелью военнослужащего ДНР, оборонное ведомство Республики призвало председателя ОБСЕ Анн Линде посетить ДНР для объективной оценки военной обстановки, а также потребовать от Киева провести разбирательство в отношении украинских командиров.

Украинская армия продолжает обстрелы Республики. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли север Донецка – под огонь попали химзавод и 2-я Админплощадка.

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