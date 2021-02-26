Басурин: ВСУ совершили 38 огневых провокаций в ДНР

Басурин рассказал об обстрелах со стороны ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам 16 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 38 огневых провокаций, - сказал он.

Басурин отметил, что киевские силовики применяли 120-, 82- и 60-миллиметровые минометы, вооружения БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.

Под вражеский огонь попали окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка, Еленовка, ряд прифронтовых сел в Новоазовском районе, - сообщил Эдуард Александрович.

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