Басурин: ВСУ совершили 38 огневых провокаций в ДНР

Басурин рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам 16 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 38 огневых провокаций, - сказал он.
Басурин отметил, что киевские силовики применяли 120-, 82- и 60-миллиметровые минометы, вооружения БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.
Под вражеский огонь попали окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка, Еленовка, ряд прифронтовых сел в Новоазовском районе, - сообщил Эдуард Александрович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мама раненого в Александровке Александра Слепцова: Жить становится невыносимо
22-летний пострадавший находится в больнице в стабильно-тяжелом (подробности)