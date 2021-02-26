Обстановка в Донбассе обостряется: Под огонь ВСУ попал завод химизделий в Донецке

ВСУ применили минометы. Фото: Штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел киевских силовиков попал завод химических изделий. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК отметили, что обстрел велся из подконтрольного Киеву поселка Пески.

- Выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра, - сказали в Представительстве.

Также, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о попаданиях в районе 2-й Админплощадки на севере столицы ДНР.

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