Генеральная прокуратура ДНР открыла уголовные дела по фактам обстрелов Донецка. Фото: Генпрокуратура Республики

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила четыре уголовных дела по фактам недавних обстрелов Донецка, приведших к ранению мирного жителя и новым разрушениям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- Следственным управлением Генеральной прокуратуры расследуется четыре уголовных дела в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Республики.

Следствие установило, что Марченко отдал приказ 22 февраля открыть огонь по Александровке, в результате осколочные ранения получил мужчина. На следующий день была обстреляла Старомихайловка. К счастью, обошлось без жертв. При этом в поселке повреждены дома.

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