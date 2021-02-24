В МЧС ДНР сообщили о новых разрушениях в Донецке в результате обстрела ВСУ 23 февраля

Такие боеприпасы разрывались на западе столицы ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Общее число частных домов, поврежденных в Старомихайловке на западе Донецка обстрелом украинских военных, возросло до четырех. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- Всего пострадали четыре дома и две хозпостройки на улицах Артема, Комарова, Днепропетровская. В двух строениях повреждена крыша, в остальных - выбиты стекла и посечены стены, - сообщили в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось о двух разрушенных артобстрелом домах на улице Артема, 12 и улице Комарова, 57.

Напомним, что украинские боевики вели огонь из Красногоровки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, укрепление боевых позиций, полеты беспилотников.

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