Погода в Донецке: днем 24 февраля будет облачно и 10 градуса мороза

В Донецке будет облачно и морозно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

24 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. Без осадков. Температура воздуха утром – 13-15 градусов мороза. Днем будет -7…-8 градусов. Вечером – до 10 градусов мороза. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского. Наши предки почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. В народе считали, что около Власьева дня бывает 7 морозов: 3 дня до Власия, 1 на Власия и 3 – после. Люди говорили: Власьевские морозы – самые сильные, но они пройдут и зима завершится, освобождая место долгожданной весне. Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет. Оттепель наступила в этот день – морозов больше не будет. Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет. Гром – к сильным ветрам.

По прогнозам синоптиков 25 февраля будет облачно. Значительно потеплеет, днем до 2 градусов мороза, вечером будет -4…-5 градусов.. Южный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

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