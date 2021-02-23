В Мариуполе мужчина провалился под лед в 100 метрах от берега

Юные хоккеисты успели провести тренировку на замерзшем море. Фото: Скриншот видео YouTube-канал УХЛ

На выходных побережье Азовского моря в Мариуполе посетило около 2 тысяч отдыхающих. Одного из них пришлось спасать. Об этом рассказали в горсовете.

- Сейчас лед рыхлый, под ним промоины, он постоянно двигается. Находиться на льду небезопасно, – заявил начальник спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай.

Он сообщил, что днем в субботу, 20 февраля, под лед провалился 40-летний мужчина. Это произошло в 100 метрах от берега, недалеко от гостиницы «Турист». Спасатели вовремя пришли на помощь. Также на выходных на городском пляже под лед провалился квадроцикл. К счастью, никто не пострадал.

На городском пляже под лед провалился квадроцикл. Фото: Скриншот видео MRPL CITY

А вот юные воспитанники мариупольской хоккейной школы успели провести тренировку прямо на замерзшем море до того, как лед подтаял.

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