В аварии возле Макеевки пострадали шесть человек

Последствия аварии на дороге возле Макеевки. Фото: Тревожный Донецке / Вконтакте
Сегодня, 22 февраля, на автодороге Енакиево-Харцызск в районе Макеевки произошла авария. Лоб в лоб столкнулись автомобиль Opel Astra и Renault Trаfic. Есть пострадавшие. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в ГАИ ДНР.
Последствия аварии на дороге возле Макеевки. Фото: Тревожный Донецке / Вконтакте
— В Советском районе Макеевки по автодороге Енакиево-Харцызск со стороны поселка Нижняя Крынка в направлении Харцызска двигался автомобиль Opel Astra. Его водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся на встречном направлении автомобилем Renault Trafic, — рассказали в ГАИ.
Последствия аварии на дороге возле Макеевки. Фото: Тревожный Донецке / Вконтакте
По уточненным данным пострадали шесть человек. Травмы получили водитель и пассажир Opel и четыре пассажира Renault. На данный момент известно, что всех госпитализировали.
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