Пострадали три человека: Отцепившаяся от буксира пушка ВСУ протаранила автобусную остановку

Киевские силовики не заметили потерю и продолжили движение. Фото: штаб ООС

В Рубежном, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса, произошло ЧП. Отцепившаяся от буксира пушка киевских силовиков протаранила автобусную остановку. Пострадали три человека. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В ходе отправки на железнодорожную станцию в Рубежном противотанкового дивизиона 26-й бригады ВСУ комбриг не проверил фиксацию сцепок пушек МТ-12 «Рапира» к буксировочным автомобилям. При движении колонны в населенном пункте Новодружеск у замыкающего автомобиля отцепилось орудие и угодило в автобусную остановку, на которой находились трое местных жителей. Не ожидавшие опасности гражданские не успели увернуться и были придавлены пушкой, - рассказал Осадчий.

Пострадавшие были госпитализированы. У них диагностировали переломы различной степени тяжести.

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